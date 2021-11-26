تعرف على المدة المسموح بها للسير بالسيارة الجديدة قبل استخراج الرخصة

يجب على ملاك السيارات الجديدة التعرف على المدة المسموح بها قانونًا للسير بالسيارات الجديدة قبل استخراج تراخيص السيارة من وحدة المرور التابعة لمحل إقامة المالك، لتجنب المساءلة القانونية من قبل إدارات المرور وهي السير دون ترخيص السيارة وتصل عقوبة تلك المخالفة للحبس والغرامة.

المدة المسموح بها السير بالسيارة الجديدة

وبحسب مصادر أمنية، يُسمح السير بالسيارة قبل الترخيص بإخطار السير الذي يحصل عليه المشتري من معرض السيارات مع فاتورة البيع، ويسير بالسيارة من المعرض حتى المنزل أو المكان الذي يقوم الشخص بركن السيارة فيه لحين التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامته وفق بطاقة الرقم القومي لإنهاء تراخيص السيارة.

وأضافت المصادر أن مالك السيارة الجديدة يجب أن يكون لديه ملف السيارة كاملًا قبل أن يذهب إلى المرور وهو عبارة عن الإفراج الجمركي وفاتورة البيع من المعرض وبطاقة الرقم القومي وتشترط أن تكون سارية.

تعرف على المستندات لاستخراج رخصة السيارة

- مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

- الإفراج الجمركي في حالة السيارة «وارد الخارج» من الجهة المختصة.

- ملف استخراج رخصة جديدة «من المرور».

- مهندس من المرور التابع له محل سكن طالب الحصول على ترخيص سيارة جديدة، لفحص السيارة، ورفع أرقام الشاسية والمحرك (رفع البصمة) الخاص بالسيارة، ومطابقة الأرقام بالواردة بمستند المكلية.

- رفع البصمة على نموذج الفحص الخاص بذلك والموجود بملف الترخيص للمرة الأولى والتاكد من وجود طفاية حريق مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى حقيبة إسعافات ومثلث عاكس وقمع مروري.

- يحصل مالك السيارة على رخصة السيارة لمدة 3 سنوات في حالة أن السيارة مملوكة له بشكل تام، أما في حالة شرائها بالتقسيط فإن مدة ترخيص تكون سنة بسبب وجود حظر من البنك أو الجهة التي تمتلك السيارة فعليًا.