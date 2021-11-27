15 إجراء لتفادي غرق القاهرة بأمطار الشتاء.. منها إنشاء 1300بالوعة جديدة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبدالعال، محافظ الإقليم، متابعة استعدادات العاصمة لموسم الأمطار خلال فصل الشتاء، ومواجهة أى طارئ ينجم خلال الفترة الراهنة لتجنب أى أضرار أو مخاطر، حيث رصدت «الوطن» تعليمات محافظ القاهرة لنوابه ورئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، للتعامل مع أى أزمات تنجم عن سوء الأحوال الجوية والتي جاءت كالتالي:

- تنفيذ 3500 بالوعة تصريف مياه الأمطار وإنشاء 1300 بالوعة جديدة بالتعاون بين الصرف الصحى وجهاز التعمير.

- دارسة إقامة خزانات أرضية جديدة لاستيعاب مياه الأمطار بعدد من مناطق القاهرة.

- التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء، للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع.

بالوعات الأمطار

-الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق الأوتوستراد ومدينة نصر، للتعامل مع المتغيرات المناخية .

-زيادة معدات التعامل مع الأمطار خاصة سيارات الشفط على المحاور المرورية ومنازل ومطالع الكبارى مع رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

- التأكيد على عمال النظافة الحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

-وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى تجمع مياه في أي موقع.

توزيع الشفاطات

- العمل على تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار.

-التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة أى تغيرات مناخية.

- متابعة صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

- التواصل بين الأحياء وعمليات المحافظة، والاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

-متابعة تشغيل محطات الصرف الصحى وصيانتها الدورية.

مخرات السيل

- استمرار التواصل مع وزارة الرى لمتابعة تطهير مخرات السيول بأحياء المنطقة الجنوبية والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بالمخرات فى حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و15 مايو.

-التأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

- التنسيق بين الإدارة المركزية للإنارة وشركات الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حفاظا على حياة وسلامة المواطنين، علاوة على عزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها.