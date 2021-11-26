بلطجية يعتدون بالضرب على شاب منعهم من معاكسة ابنة شقيقه بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من جهودها لكشف وتحديد هوية متهمين ارتكبوا واقعة الاعتداء على نجار في العقد الرابع من عمره، لرفضه تحرش أحد الشباب بابنة شقيقه حال خروجها من دروس خصوصي بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.

جهود أمنية لضبط المتهمين

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوصول المدعو عبد الله السيد عطية 38 سنة نجار موبيليا، مقيم بقرية بلقينا، مصابًا بكدمات وجروح قطعية وسطحية بالرأس، عقب تعرضه للاعتداء على أيدي مجموعة من البلطجية، لرفضه تحرش ابنهم الشاب بابنة شقيقه، خلال عودتها من دروس خصوصي، وحال سيرها بشوارع قرية بلقينا بدائرة مركز.

تفاصيل اسباب واقعة التحرش واعتداء البلطجية علي عن الطفلة

كما انتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث لمتابعه تطوراته وسماع أقوال الضحية وشهود عيان.

وأفاد الضحية في أقواله، بأنه اعترض طريق شاب حاول التحرش لفظيا بابنة شقيقه حال خروجه من حصة إحدى الدروس الخصوصية، ولكنه ذهب إلى والد الشاب لمعاتبته ومنع ابنه من التحرش بالفتاة.

ضباط مركز المحلة يبحثون عن المتهمين لتقديمه للعدالة

وأضاف النجار ضحية الاعتداء، أنه فوجئ باستدعاء نحو 4 أشخاص من البلطجية يحملون العصا وأسلحة بيضاء والاعتداء عليه بالضرب وتكسير أطراف جسده.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، من جهودها لكشف هوية البلطجية وضبطهم لتقديمهم للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بها، بينما أخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء.