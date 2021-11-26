الخلالي: ننتظر فترة رواج سياحي غير مسبوقة بعد احتفالية طريق الكباش

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك مواطنين يشكون من قلة عدد السائحين إلى مصر، خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن هناك حالة كبرى من النشاطات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار من افتتاحات وإنجازات، «عندنا حالة نشاط كبيرة بتحصل، وفكرة إننا نقيم هذا الحدث المهيب كأننا بنقول للعالم هنا مصر السياحة».

الخلالي: الافتتاحات الأثرية تدفع السائحين للعودة لمصر

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن ما حدث بالأمس، من افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر لهو أذكى ترويج للسياحة المصرية، وفيما يخص محافظة الأقصر وأسوان وجنوب مصر بشكل عام، «تقديم مصر بهذه الصورة إمبارح كان عظيما، ويدفع أي سائح حول العالم لأن يعيد النظر في خريطته للتوجه إلى مصر في هذه الفترة».

توقعات بفترة رواج سياحي مقبلة

وتوقعت أن يحدث رواجا سياحيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، «الرواج السياحي ده مش هيكون فارق للناس اللي بتشتغل في المجال، ولكنه هينعكس على كل الأنشطة، السائح أول ما بينزل ولحد ما يغادر مصر بيكون عنده حجم انفاق كبير ونشاط اقتصادي».

وأكدت أن معبد الكرنك، هو مكان عظيم، يحوي الكثير من الفنون والعمارة والإبداع المصري القديم، بخلاف النقوش والقصص التي تم سردها على الجدران، «مرصودة بشكل أدبي بديع جدا، والكتابة المصرية القديمة كانت معمولة بصياغات أدبية رائعة من الكاتب المصري القديم المبدع، وكل نقش رصد قصة ملك وبلد وشعب وجيش ومعارك».