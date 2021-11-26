إسلام إبراهيم عن مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي: فرحان ومخضوض

عبر الفنان إسلام إبراهيم، عن شعوره بالسعادة، لتواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: «فرحان جدا وفي نفس الوقت مخضوض شوية من الأجواء والأضواء، بس أنا شايف إنها فرصة لينا إحنا كجيل إننا نتثقف ونتفرج على نوعية أفلام مش بنشوفها على المنصات العادية أو في السينمات».

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقائه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المذاع على شاشة قناة «dmc»: «كل دورة من دورات المهرجان بتزود عندي وبتنمي عندي حتى محتاجة تتغذى».

إسلام إبراهيم: سعيد بتكريم نيللي وكريم عبدالعزيز

وتابع: «أنا بحب أتفرج على الأفلام الدرامية، الأفلام اللي بيبذل فيها النجم مجهود وهو بيعمل الشخصية، الشخصية لها أبعاد وصعبة، فبحس إني بتفرج وبستمتع وفي نفس الوقت بتعلم».

وعن رسالته للنجمة نيللي، والنجم كريم عبد العزيز، بمناسبة تكريمهما في المهرجان، قال: «يستاهلوا، كريم عبد العزيز دايما بقول إنه موجود بفنه، فيه ناس بتبقى موجودة بروباجندا أو دعاية أو حاجات شخصية، لكن لو دورت في تاريخ كريم هتلاقيه موجود عشان عمل أعمال وأفلام بنحبها وبنتفرج عليها، ونيللي العشق».

DMC الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي

وتقدم قناة DMC، البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.