وزيرة الثقافة: «القاهرة السينمائي» الوحيد عربيا المصنف بالفئة «أ» دوليا

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولد كبيرا واستمر في تخطي الصعاب والتحديات الجمة، قبل أن يشهد في دوراته الحالية، تحديثا وتطويرا كبيرا أعاده أكثر شبابا، ليؤكد أحقيته في الحصول على لقب المهرجان العربي الوحيد، ضمن مهرجانات الفئة «أ» في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين.

وأضافت «عبد الدايم»، خلال كلمتها بافتتاح المهرجان وتذيعه فضائية «dmc»، أنه خلال الدورات الأخيرة حظى المهرجان، بدعم وافر من الدولة المصرية بكافة أجهزتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح كافة الإمكانات والفعاليات الفنية والثقافية المعبرة عن وجه مصر الحضاري ودعم القيادات الشابة.

وزيرة الثقافة: مصر قبلة الفنون والإبداع في العالم

وتابعت: «وذلك تأكيدا على الإيمان بالدور الذي تقوم به السينما لتحقيق التواصل بين الثقافات المختلفة على مكانة مصر باعتبارها قبلة الفنون والإبداع في العالم ويشهد على ذلك حرص العديد من صناع السينما على أن تكون منطلق عروض أفلامهم عالميا».

وواصلت: «أدعوكم للاستمتاع بعروض تتجاوز الـ100 فيلم، تمثل ثقافات أكثر من 60 دولة، ابتداء من صباح الغد وحتى 5 من ديسمبر على أهم وأعرق مسارح القاهرة».

عبدالدايم تشكر محمد حفظي على تنظيم المهرجان

واختتمت: «في النهاية أتقدم بالتحية والتقدير لمحمد حفظي، رئيس المهرجان، وفريق العمل على جهدهم المبذول على هذه الدورة بصورة مشرفة ومشرقة تليق باسم مصر».