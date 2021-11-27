انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات.. غدا

تنطلق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022 بالجامعات الحكومية والخاصة غدًا، وذلك تنفيذًا للجدول الزمني التي أقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وفقًا لقواعد وضوابط لائحة الاتحادات الطلابية بالجامعات، حيث من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى بتصويت طلاب الجامعات على أن يتم غلق باب التصويت وإعلان نتائج الفرز في نفس اليوم، وفي اليوم التالي سيتم فتح باب التصويت أمام الطلاب للمقاعد التي سيجرى بها إعادة، على أن تعلن نتائج الفرز في نفس يوم انتخابات الإعادة، ويتم اختيار رؤساء اللجان النوعية بالكليات بوم الثلاثاء وذلك على مستوى كل كلية.

الحصول على لقاح كورونا شرط التصويت لانتخابات الاتحادات الطلابية

وتسدل الجامعات الخميس انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، وذلك باختيار رؤساء اتحادات الجامعات على مستوى كل جامعة وكذلك نوابهم.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات المختلفة على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأي طالب غير حاصل على اللقاح بالتصويت للانتخابات، والتأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي.

الجامعات: تجهيز الصناديق الزجاجية لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال أيام الانتخابات، مؤكدًا أنه جرى التشديد على التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية والتأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتابع رئيس الجامعة، أنه جرى تجهيز الصناديق الزجاجية المخصصة لأعمال التصويت، وتجهيز مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة لأعمال الانتخابات، لافتًا إلى الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم آخر أيام الدعاية الانتخابية، مؤكداً أنه لم يتم رصد تجاوزات فيها نهائيا، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، للأشخاص الذين يرغبون في التصويت لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021 من الطلاب بمختلف الفرق الدراسية والكليات.