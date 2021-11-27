خطة تحويل ميدان صلاح الدين بالقلعة إلى منطقة إبداع متكاملة (صور)

تشهد محافظة القاهرة أعمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية، لتكون أيقونة حضارية لإبراز معالم المدينة بالشكل الجمالي الذي تستحقه.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة حديقة ميدان الرميلة المُطلة على العديد من المعالم التاريخية، مثل مسجد محمد علي بالقلعة، ومسجد الرفاعي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد المحمودية، لإعادة المظهر الحضاري لميدان صلاح الدين، مع الحفاظ على المصاطب والإبقاء على الأشجار وزيادة عددها، وزراعة أنواع جديدة منها، وإنشاء مقاعد على منحدر تتيح رؤية بانورامية للاستمتاع بالآثار المحيطة بالحديقة.

منطقة إبداع متكاملة

وأشار حي الخليفة بالقاهرة في تقرير له، إلى ان تطوير ميدان قلعة صلاح الدين الأيوبي وتحويله إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بات أمر واقعا، وأيقونة تاريخية تتجمل بالحداثة والتطوير، لتكون بوابة الإبداع، حيث تشهد المنطقة ترميمات للآثار، إضافة إلى تهيئة المنطقة لاستقبال الزائرين، لتكون على أكمل وجه واستعداد لقضاء أوقات سعيدة لكل زوار ميدان صلاح الدين.

وتتضمن الخطة التي تشرف عليها وزارة الثقافة والآثار الاهتمام بالحرف التراثية والأثرية، إضافة إلى إحياء النشاط القديم الذى تتميز به المنطقة،كما سيكون هناك خدمات تجارية و اقتصادية وترويجية وحرفية ، لتكون منطقة خدمات متكاملة، تهدف إلى إسعاد الزائرين.

تاريخ ميدان القلعة

وأكد حي الخليفة بالقاهرة، أن ميدان القلعة من أهم الميادين التاريخية بالعاصمة، وعرف بعدة أسماء منها الميدان الأسود (قراميدان)، وميدان الرميلة، وميدان سوق الخيل، وكانت به محطة الميدان ومصطبة المحمل، وهو في الأصل من بقايا ميدان أحمد بن طولون وموقعه أسفل القلعة.

وكانت أزهى أيام الميدان عندما أعاد الناصر محمد بن قلاوون عمارته، حيث كان يلعب فيه الكرة مع أمرائه أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع، كما اُستخدم في صلاة العيدين، واستقبال مواكب السلاطين والرسل والسفراء، والاحتفالات، واستعراض الجيوش، ويطل عليه باب العزب من ناحية الشرق، وجامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن من ناحية الغرب، ومدرسة قانيباي الرماح أمير أخور، يتفرع من هذا الميدان عدة شوارع مهمة.

إبراز معالم باب العزب

وأشار إلى أنه سوف يتم تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي الى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وإبراز معالم التاريخ والفكر، ويصنف باب العزب كأحد أقوى أبواب قلعة صلاح الدين الأيوبي، الذى يطل بشموخه على مدرسة الرفاعي ومسجد السلطان حسن ، ويعود بنائه الى الأمير رضوان كتخدا الجلفي قائد الجنود العزب.

ويتكون باب العزب من برجين يأخذان الشكل المستطيلي ذو الوجهة المستديرة ، واستخدم قديما لإلقاء الزيت على كل من يحاول اقتحام القلعة، كواجهة للدفاع عنها، ومن أبرز الاحداث الشاهد عليها مذبحة القلعة.