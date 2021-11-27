صادرات مصر الزراعية تحقق 5.2 مليون طن خلال عام.. والموالح مركز أول

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021، حيث بلغت نحو 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها نحو 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

ترتيب صادرات مصر الزراعية

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و882 ألف 300 طن، بالإضافة إلى تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 آلاف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألف و255 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و201 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 ألف و312 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 79 ألف و593 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 36 ألف و441 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألف و210 أطنان.

الفراولة تحصل على المركز العاشر من الصادرات

وحصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 20 ألف و942 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألف و784 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 14 ألف و133 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7504 أطنان.