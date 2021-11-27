«حياة كريمة»: المبادرة طوق النجاة لأهالينا في الريف

قال المهندس طارق الرفاعي، المتحدث الرسمي لمبادرة «حياة كريمة»، إنّ المبادرة تعد طوق النجاة للأهالي في الريف المصري، إذ كانت أغلب القرى محرومة من الصرف الصحي، موضحا أن المبادرة استلمت كل مواقع محطات الرفع والمعالجة عدا 21 موقعا جارٍ التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للبدء في تنفيذهم.

نسب تنفيذ محطات المعالجة وصلت لـ80%

وأضاف «الرفاعي»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، اليوم السبت، أنه جرى البدء في تنفيذ كل محطات المعالجة في الـ25 مركزا التابعين لوزارة الإسكان، ونسب التنفيذ وصلت إلى 80%، لافتا أن المشروعات التي تتعدى نسبة 70% تبدأ بالتوازي العمل في توابع القرية الأم.

خدمات المياه وصلت لـ98.5% من المناطق

وأشار إلى أن نسبة خدمات مياه الشرب وصلت إلى 98.5% لكن هناك بعض المناطق مغذاه بكميات غير كافية، لذلك مبادرة «حياة كريمة» ستقدم محطات مياه جديدة أو التوسع في المحطات القائمة لتدعيم الخدمة للأهالي.

تنفيذ 36 محطة مياه جديدة

وأفاد المتحدث الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» بأنه يوجد 36 محطة مياه شرب جديدة بدأ التنفيذ بها، وهناك محطة تم الانتهاء منها في الأقصر، وباقي المحطات جاري تنفيذهم بنسب من 5% إلى 90%.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ 406 مشروعات مد وتدعيم في المراكز التابعة لوزارة الإسكان، وجرى الانتهاء من أكثر من 60 مشروعا منهم، وجارٍ تنفيذ باقي المشروعات طبقا للبرنامج الزمني.

الانتهاء من مشروعات الصرف في 200 قرية

ولفت المتحدث الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» أنه جرى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في أكثر من 200 قرية، كما أن المبادرة بها 498 مشروع نقل مرافق لمياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع رصف الطرق، وجرى الانتهاء ما يقرب من 20 مشروع منهم، وجارٍ تنفيذ الباقي وفقا للجدول الزمني.