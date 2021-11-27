محافظ أسيوط يشيد بأكبر مستشفى تعليمي للطب البيطري في مصر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المستشفى التعليمي للطب البيطري بجامعة أسيوط وكان في استقباله الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة ولفيف من قيادات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة والكلية.

محافظ أسيوط يشيد بإمكانيات المستشفى

وأشاد اللواء عصام سعد خلال الزيارة بالمستشفى وإمكانياتها العلمية والبشرية المتميزة التي تُعد أكبر مستشفى تعليمي للطب البيطري على مستوى الجمهورية التي تمتد خدماتها البيطرية لكافة المحافظات المجاورة من المترددين عليها.

وأعرب عن سعادته بحرص الكلية على إطلاق قوافل بيطرية بصفة دورية التي تتوجه لمختلف قرى ونجوع المحافظة لمد يد العون للمزارعين والفلاحين وتلبية احتياجاتهم اللازمة مجاناً في مجال الخدمة التشخيصية والعلاجية للماشية والطيور وتوفير التطعيمات اللازمة.

المستشفى هي الأضخم على مستوى الجمهورية

وأوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن المستشفى هي الأضخم على مستوى الجمهورية في مساحتها التي تبلغ 9 أفدنة وتضم 22 مبنى لكافة الأقسام العلمية والإكلينيكية من تخصصات الطب البيطري، إلى جانب ما تضمه المستشفى من أقسام ووحدات للخدمات البيطرية المتنوعة التي تشمل أول وحدة للأحياء المائية على مستوى الجمهورية، وكذلك وحدة الأشعة التشخيصية التي تضم أحدث الأجهزة المتخصصة، وكذلك أحواض المزارع السمكية إلى جانب مصنع اللحوم الجاري تجهيزه لإنتاج عدد من أنواع منتجات اللحوم المصنعة.

وكشفت الدكتورة مديحة درويش أن زيارة المحافظ ورئيس الجامعة تضمنت لقائهم مع طلاب الفرقة الثانية خلال اختبارات نصف الفصل الدراسي الأول في مادة الهستولوجيا، وأشاد بانتظام الطلاب وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرج، ثم أعقبه توجيههم لتفقد أحواض السمك بالمستشفى التي تستغل مساحة 280 متر مربع، حيث قدمت عميدة الكلية شرح لعمل الأحواض ودورة الزراعة التي تتراوح ما بين 5 إلى 6 شهور وينتج نحو 600 كجم من السمك البلطي في الدورة الواحدة الذي يتم طرحه في منافذ بيع الجامعة بسعر أقل من السوق الخارجي.