قبل إعلان ترشيحات جوائز أوسكار.. 6 أفلام مشاركة في القاهرة السينمائي

يشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، مجموعة كبيرة من أبرز الأفلام التي شاركت في فعاليات سينمائية هامة حول العالم، ومنها أعمال حصدت عدة جوائز في تلك الفعاليات، وذلك بخلاف الأفلام التي رشحتها دولها لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، المقرر الإعلان عنها خلال ديسمبر المقبل.

الجزائر ترشح «هليوبوليس» لأوسكار أفضل فيلم عالمي.. و3 أفلام مرشحة في قسم «خارج المسابقة»

يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي، فيلم «هليوبوليس» للمخرج جعفر قاسم، وهو الفيلم الذي اختارته الجزائر لتمثيلها في النسخة الـ 94 من مسابقة أوسكار، وهو يعتبر العرض الأول للفيلم في أفريقيا، وقع اختيار اليابان على فيلم «Drive My Car»، للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريو في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، وهو يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

وفي نفس القسم يشارك فيلم «Pebbles» الذي رشحته الهند لتمثيلها في أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان روتردام السينمائي الدولي الخمسين، حيث حصل على جائزة النمر من المهرجان، كما يعرض فيلم «Pilgrims» للمخرج لوريناس باريس، الذي اختارته ليتوانيا لتمثيلها في الأوسكار، بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم من مسابقة «آفاق» بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ومن الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار «Memoria»، حيث اختارت كولومبيا الفيلم للمخرج أبيشاتبونج ويراسيتاكول وبطولة تيلدا سوينتون وإلكين دياز، ليمثلها في ترشيحات الأفلام ، وهو ضمن قسم العروض الخاصة بمهرجان القاهرة.

وينافس على التواجد في قائمة الأفلام المرشحة للجائزة العريقة، الفيلم المكسيكي «Prayers for the Stolen» للمخرج تاتيانا هويزو، وهو يشارك في المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.