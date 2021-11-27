«إبراهيم» و«رقية» خطفهما القاتل الصامت بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

«إبراهيم» و«رقية» شابان لم يتخطَ عمرهما الـ20 عاما، لم يتخيلا أن تكون نهايتهما ومصرعهما عقب ساعات قليلة من زفافهما الذي شهده أهالي قرية أبوالمعاطي ليزفا إلى قبرهما في يوم صباحيتهما حيث اكتشفت أسرتهما مصرعهما بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون من السخان عقب كسر باب الشقة عليهما ليكتشفوا الكارثة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا حول تفاصيل الواقعة التي شهدتها قرية أبوالمعاطي مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية التي خطفت عروسين بعد ساعات من زفافهما واكتشاف أسرتهما مصرعهما في الحمام بسبب تسرب غاز السخان.

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والد العريس ووالدة العروس: وجدناهما جثتين في الحمام

كشفت التحقيقات في الواقعة، أن والد العريس «إبراهيم» 20 سنة عامل ووالدة العروس «رقية» 19 سنة ربة منزل، أنه عند الذهاب للاطمئنان عليهما يوم الصباحية فوجئوا بعدم ردهما وعدم فتح الباب أو الرد على الاتصالات التليفونية فتم كسر باب الشقة عليهما والبحث عنهما وجدوهما في حمام الشقة جثتين هامدتين بسبب تسرب الغاز من السخان وعلى الفور حاولوا إنقاذهما ونقلهما لمستشفى شبين القناطر حيث تبين وفاتهما مختنقين وقررت النيابة التصريح بدفنهما وطلب تحريات المباحث.

أول أكسيد الكربون تسبب في وفاة العروسين

وكشفت المعاينة المبدئية ومناظرة جثتي العروسين أنهما لقي مصرعهما داخل حمام شقة الزوجية بعد ساعات من زفافهما حيث استنشقا غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما معا وأن أسرتيهما اكتشفت الواقعة أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما في الصباحية حيث تبين وفاتهما بسبب الغاز.

دفتر عزاء على التواصل الاجتماعي

فيما تحولت مواقع التواصل الإجتماعي على «فيس بوك» لدفتر عزاء حزنا على العروسين ولقبهما البعض بـ«عروسي الجنة» ووجه النشطاء التعازي لأسرتيهما داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

تفاصيل مصرع عروسين في يوم الصباحية

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «إبراهيم س ع»، 22 سنة عامل وزوجته «رقية ع م» 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطي دائرة المركز، إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان المياه أثناء استحمامهما بحمام الشقة.

وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفي ووالدة المتوفية أقرا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين في يوم الصباحية وبالطرق على الباب لم يستجيبا فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها واكتشافهم وفاة المجني عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطروتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراي مركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفنهما.