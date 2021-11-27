المدرعة «سيناء 200» أحدث منتجات العسكرية المصرية في «إيديكس 2021»

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن «إيديكس 2021» ستشهد عرض منتجا مصريا عسكريا، وهو المركبة المدرعة على جنزير «سيناء 200»، مؤكدًا أنها تصميم وتصنيع كامل، ويتم تجهيزها بعدة أسلحة، ننتج معظمها، مثل الرشاش 23 ميللي والبندقية الآلية، كما تنتج مصر ذخيرتها أيضا.

«سيناء 200».. الحدث الصناعي الأهم في مصر

وأضاف مرسي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة «إكسترا نيوز»: «استوردنا المحرك وأدوات التحكم من الخارج، وهو ما يمثل ما يتراوح بين 10% و15% من الخامات المستخدمة، لكن المركبة كلها منتج محلي، بما في ذلك الصلب، وهو ما أعتبره أهم حدث صناعي في مصر، لا الإنتاج الحربي فقط، فقد امتلكنا القدرة على إنتاج الصلب المدرع، وهو ما يمثل نموذجا للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص».

شراكة فريدة مع القطاع الخاص

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي: «في مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية وبالشراكة مع القطاع الخاص، نجحنا على مدى عام من التجارب والبحوث في إنتاج الصلب المدرع، وعندما ننتج منتجا عسكريا فإنه يخضع لاختبارات ولجان عسكرية من القوات المسلحة أكثر مما يخضع لها المنتج الأجنبي».

إنتاج مصري كثيف للمدرعات

وأكد محمد أحمد مرسي، أن مصر شهدت إنتاجا كثيفا للعربات المدرعة مثل «سيناء 200» على جنزير، و«ST 500 وST 100» على عجل، وسيارات التمساح: «بعض الدول بدأت تقولنا خدوا الشاسيه بتاعي ودرعوه وانتجوا بيه عربيات، لأننا ننتج تمساح 4 على شاسيه سيارة هامر».

الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.. كنا فين وبقينا فين

وأشار مرسي، إلى أن مصر ستصدر الصلب المدرع الخام بأسعار تنافسية، وأيضا منتجاتنا العسكرية المدرعة، مشددًا على أن مصر تكسر احتكار الدول لخامة الصلب المدرع: «في فترات يتم بعض المنتجات العسكرية، والصلب المدرع من أهم المنتجات العسكرية، وعندما نمتلك صناعتها فإننا نحقق هدفا استراتيجيا هاما، وفي طريقنا للاكتفاء الذاتي، ولكن هذا الأمر لا يتأتى بالسرعة التي يمكن تنفيذها في الصناعات المدنية .. كنا فين وبقينا فين».