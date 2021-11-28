تراجع جديد في الليرة التركية أمام 6 عملات أجنبية اليوم الأحد

شهدت الليرة التركية، تراجعًا جديدًا في أسعارها أمام أكبر 6 عملات، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021.

سعر الليرة أمام الدولار

سجّلت الليرة التركية، أمام الدولار هبوطًا كبير بنسبة 2.87%، ليباع بـ12.33 ليرة.

سعر الليرة أمام اليورو

سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، ارتفاعا، ليباع بـ13.98 ليرة تركية، أي بنسبة ارتفاع 3.94%.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة

واصل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعه، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، ليباع بـ16.48 ليرة، بنسبة ارتفاع 3.94%.

سعر الين الياباني أمام الليرة

سجّل الين الياباني اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، ارتفاعا أيضًا أمام الليرة التركية، ليباع بـ10.94 ليرة تركية بنسبة 5.24%.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة

واصل الفرنك السويسري ارتفاعه كباقي العملات أمام الليرة التركية، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، ليباع بسعر 13.39 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 3.01%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة

سجّل سعر اليوان الصيني، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، سعر 1.93 ليرة، بنسبة ارتفاع 3.01%.

يشار إلى أن الليرة التركية تراجعت، بعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 3 من صانعي السياسات في البنك المركزي، وهو ما تسبب في قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم.

أردوغان يطالب بتخفيض الفائدة

ويطالب الرئيس التركي بخفض معدل الفائدة التي تبلغ في تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.

كما أرجع خبراء السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية التي يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم. وبذلك تكون العملة التركية قد هوت بنسبة 19 في المئة حتى الآن خلال العام الجاري

وكان «أردوغان»، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل، وطالب البنك المركزي «المستقل في تركيا» أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه.