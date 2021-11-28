طلب إحاطة عاجل حول تدهور مدارس «سيتم» للمتفوقين بالمحافظات

تقدم النائب أحمد حته والنائبة رشا الهدي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلبات إحاطة إلى مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن تدهور أوضاع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وعدم تلقيها الاهتمام والتمويل الكافي رغم أهميتها.

النائب أحمد حته: يجب تعميم مدارس «سيتم» بجميع المحافظات

وقال النائب أحمد حته في طلب الإحاطة، إن الهدف من تلك المدارس هو تخريج النوابغ والعلماء حتى يكون لدينا أكثر من زويل ومجدي يعقوب، والاهتمام بالتفوقين وهو نوع خاص من التعليم.

وطالب حته، بتعميم هذه المدارس بكل المحافظات خاصة إنها لا توجد في 7 محافظات، مؤكدًا على تعميمها كما يجب تواجد أكثر من مدرسة في كل محافظة، مضيفًا أنه قام بزيارة مدرسة «ستيم» بالمنيا برفقة النائبة رشا المهدي، ووجد أنها في وضع لا يتناسب مع نوع المدرسة وأهميتها.

النائب: المدارس تشهد تدهورًا بعد انتهاء المنحة

وأوضح النائب، ويظهر هذا في الأبنية وضعف الأجهزة، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء المنحة المقدمة لهذه المدارس تشهد تدهورًا، مطالبًا الوزارة والحكومة بالاهتمام بهذه المدارس التي تعد مصنعا للعلماء.

وأشاد النائب البرلماني، بجهود محافظ المنيا وقيادات المحافظة للاهتمام بتلك المدارس ودعمها، إلا أن الأمر يجب متابعته من مديرية التعليم بالمنيا ووزارة التعليم وتقديم الدعم والموازنات الكافية.

وأنشئت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، في مصر 2011، لجذب المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية وتستخدم أساليب حديثة في التعليم وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية نحو 679 طالبا وطالبة، منهم 350 طالبا في شعبة علمي علوم و329 شعبة علمي رياضة، وهم في 11 مدرسة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، بلغت نسبة النجاح بها في الثانوية العامة لهذا العام 56%، وبلغ نسبة الراسبين 44%.