«شعراوي»: استرداد 7 ملايين متر بعد إزالة 28 ألف مبنى مخالف

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن، خلال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، التي انطلقت في 13 سبتمبر الماضي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها؛ حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية.

استرداد 7519 فدان زراعة

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 18، التي بدأت في 6 نوفمبر الجاري، في استرداد نحو 7519 فدان زراعة، بعد إزالة 2874 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة 10352 مبنى مخالفا على مساحة 1.8 مليون متر مربع.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود، التي قام بها المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية، خلال الموجة الـ18 وحتى الآن، التي نجحت فيها الدولة في استرداد نحو 39105 أفدنة أراض زراعية، بعد إزالة 9098 حالة تعد، وكذا 7 ملايين متر مربع أراضي بناء تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 28857 حالة، حيث بدأت الموجة الثامنة عشر في 13 سبتمبر الماضى وانتهت في 26 نوفمبر الجارى.

عدم التهاون مع المخالفين

وشدد على ضرورة، عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها؛ حفاظًا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع، بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.