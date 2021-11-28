إصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم دراجات نارية للسرعة الزائدة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في حادثي سير بمحافظة الدقهلية، إثر تصادم دراجات نارية نتيجة السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه.

ووقع الحادث الأول على طريق «نبروه – طلخا»، ما تسبب في إحداث إصابة 3 أشخاص بكسور واشتباه نزيف بالمخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «منية النصر – المنزلة»، ما تسبب في إصابة 3 آخرين بجروح وكدمات بسيطة.

إصابة 3 أشخاص في حادث نبروه

وتلقى مأمورو مركز شرطة نبروه بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق نبروه المؤدي إلى مدينة طلخا، ما تسبب في إحداث إصابة 3 أشخاص، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج، نتيجة السير عكس الاتجاه.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص، هم «أحمد س. ا.»، 19 سنة، و«عبد المحسن أ. ع.»، 43 سنة، ومصابان باشتباه نزيف في المخ، و «محمد م. ا.»، 42 سنة، أصيب بكسور وجروح.

وقرر أطباء مستشفى نبروه المركزي تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال علاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة 3 شباب في حادث منية النصر

وعلي جانب آخر، وقع حادث دراجة نارية أمام قرية «ميت حديد» مركز منية النصر علي طريق «المنصورة – المنزلة»، للسرعة الزائدة ما تسبب في إصابة 3 شباب وهم «محمد أ. م.»، 19 سنة، و«أحمد ا. ا.»، 18 سنة، و«حلمي ص. م.»، 17 سنة، وجميعهم مقيمون بميت الخولى مؤمن مركز منية النصر.

ونُقل المصابون إلي مستشفى منية النصر المركزي للعلاج، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .