«التضامن» تواصل بث رسائلها لمناهضة العنف ضد النساء والتصدي لختان الإناث

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا تكشف خطورة «ختان الإناث»، حيث تم التعليق عليها: «ختان الإناث جريمة.. عائلات كتير توقفت عن العادة دي.. انتوا كمان لازم توقفوها.. انتوا أبطال أسرتكم».

وواصلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يوما، لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار «انتوا أبطال أسرتكم»، حيث بدأت الحملة من اليوم الخميس الماضي الموافق 25 نوفمبر، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي، والتي أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.