«ماريا» أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان بغداد الدولي: رفعت علم مصر أمام 7 دول

بقدرتها على إتقان كافة الأدوار وجذب الانتباه فيما تصنعه، تمكنت ابنة الإسكندرية ماريا أسامة، في حصد جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان بغداد الدولي الدورة الثانية عن عرض «بقايا» لتصبح المصرية الوحيدة اللي حصدت هذا اللقب في ظل تنافس فني مع مبدعين 7 دول: «ألمانيا، إيطاليا، عمان، الأردن، العراق، تونس، سوريا»، لتؤكد أنها اسم قادم بقوة في عالم الفن.

ماريا تحتفل بجائزتها بعلم مصر

وتقول ماريا أسامة، إنها كانت ضمن العرض المسرحي المصرى الوحيد المقبول بالمهرجان لذا فكانت فخورة جداً بالجائزة كونها تمثل مصر وسط عدد من الدول العربية والأوروبية.

ولفتت إلى أنها شعرت بسعادة بالغة كونها أول جائزة دولية تمثل بها اسم مصر بعد العديد من الجوائز التي حصدتها في المهرجانات المصرية، مؤكدة أن ذلك دفعها إلى التصوير بجانب علم مصر بمجرد حصد الجائزة، حيث إنها شعرت كأنها بطلة رياضية تتوج ببطولة عالمية باسم مصر.

ماريا: إعجاب الجمهور كان الجائزة الحقيقية

وأضافت ماريا لـ«الوطن»، أنها لم تكن تتوقع الجائزة، مشيرة إلى أن الجائزة الحقيقية التي حصلت عليها كانت بمجرد انتهاء العرض وسماع آراء الجمهور المسرحي في المهرجان، معقبة على ذلك: «شعرنا بالفخر والرضا بفرحة الجمهور الذي كان من شتى البلدان وأشاد بجودة العرض وصدقه».

التقدم إلى مهرجان بغداد

وعن كواليس التقدم لذلك المهرجان، فقد أوضحت الفنانة الشابة أن أشرف علي، مخرج العرض قدم العمل ضمن العروض التي قدمت من كل بلدان العالم وتم قبوله، لافتة إلى أن «بغداد احتضنت كل البلدان ونظموا مهرجان رائع وأعادوا إحياء الثقافة والمسرح مرة أخرى كما اعتدنا منهم والمهرجان مهم جدا وفخورين بانضمامنا إلى دورته الثانية وسعداء بتبادل الثقافات والعروض».