بني من 800 عام.. أول مستشفى للأمراض العقلية في العالم كان في القاهرة

شهدت محافظة القاهرة إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية في العالم، وكان يدعى «البيمارستان» أو دار الشفاء أو بيمارستان قلاوون، ويقع في منطقة بين القصرين، حيث كان قاعة للسيدة الشريفة ست الملك، ابنة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله، وأخت الحاكم بأمر الله منصور، ثم عرف بدار الأمير فخر الدين جهاركس، بعد زوال الدولة الفاطمية وبدار موسك، ثم صارت للملك المفضل قطب الدين أحمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، فاستقر بها هو وذريته، فصار يقال لها «الدار القطبية».

سبب البناء

وأوضح تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن تاريخ بناء البيمارستان يعود إلى عام 675هـ/1276، أى منذ 800 عام، وكان سبب بنائه أن الملك المنصور عندما توجه وهو أمير إلى غزاة الروم في أيام الظاهر بيبرس، أصابه بدمشق «قولنج عظيم»، فعالجه الأطباء بأدوية أخذت له من البيمارستان الكبير النوري، وتم علاجه ثم أراد ان يشاهد البيمارستان فأعجب به ونذر إن آتاه الله الملك أن يبني بيمارستان متكاملا لعلاج جميع الأمراض العضوية منها والنفسية، فلما تولى السلطنة أخذ في عمل ذلك فوقع الاختيار على الدار القطبية.

أقسام فى البيمارستان

وكان في البيمارستان عدة أقسام متخصصة، مثل قسم للحميات، وقسم للأمراض المعوية، وقسم لأمراض العيون، وقسم للمصابين فى الحوادث، وغيرها، كما كان توجد معامل لتركيب الأدوية والأمصال والمراهم، وأماكن للدراسة يلقي فيها الأطباء محاضرات على طلبة الطب، وكانت تقام حفلات موسيقية للمرضى أثناء فترة إقامتهم.

وفي عام 1272هـ/1856م، كان البيمارستان المنصوري، قد بلغ الغاية من الاضمحلال وهجرة المرضى له، ولم يبق به سوى قسم الأمراض العقلية، فنقلت منه إلى ورشة الجوخ ببولاق، ولم يكن بهذا المحل الاستعداد اللازم لذلك، فأنشئ مستشفى للمرضى في بعض السراي الحمراء التي أنشأها الخديوي إسماعيل باشا بالعباسية ثم أحرقت، وحصلت تغييرات عديدة في أبنيته في عصور مختلفة، ولا سيما بعد نقل قسم الأمراض العقلية منه إلى غيره من الأمكنة، وقد تصرف المشرفون عليه بتأجير قاعاته للسكن، فصار كأنه وكالة، وصارت مرافقه مخازن لصنّاع النحاس وتجاره.

وحالياً لم يبق من البيمارستان المنصوري سوى جزء من الإيوان الشرقي وفسقية من الرخام والقاعة القبلية وبعض ألواح منقوشة في سقف الإيوان البحري.