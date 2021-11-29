«شيرين» في دعوى خلع: طلع نصاب وكاتب على نفسه شيكات بدون رصيد

بعد 4 أشهر من زواجها اكتشفت «شيرين»، أن شريك حياتها متهم في قضايا نصب وشيكات دون رصيد، فلم تجد سبيلاً تلجأ إليه سوى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتقيم دعوى خلع ضده، بعد أن رفض طلاقها بعد توسلاتها له لمدة شهرين، وطلب منها اللجوء للمحاكم لتتطلق منه، حسب دعواها.

الزوج أدعى الفقر

قالت الزوجة في دعواها، إن أحد أصدقاء شقيقها أحضره ليتقدم لها وتمت خطبتهما بشكل تقليدي بعد التعارف القصير، وفور الخطوبة خدع والدها وأخبره أنه ليس له أهل من الدرجة الأولى، وطلب منه أن يعتبره مثل ابنه الأكبر، وبعد فترة تعلقت به كل أسرتها وبطريقته، وساعده والدها على تأجير شقة سكنية بسعر مناسب وساعده في إيجارها، ومنذ بداية تجهيزات شقة الزوجية وهو يدعى الفقر وقلة المال، بحسب وصفها.

خدعها أنه يعمل في شركة

وأضافت الزوجة أنه على مدار 6 أشهر لم تظهر عليه أي علامات من التوتر أو الخوف نهائيا، حتى تمت الزيجة، واعتبروه فردا من الأسرة، وعندما سألته عن مصدر أمواله المفاجئة أخبرها أنه عمل في شركة مقاولات وسوف يقوم بشراء شقة في إحدى المدن الجديدة، وستقوم الشركة التي يعمل بها بالتقسيط له بدل الإيجار، وطلب منها بيع مصوغاتها الذهبية لدفع مقدم الشقة.

نصب عليها في ذهبها

وأكدت في دعواها أنها وافقت وقامت بإعطائه المصوغات الذهبية كاملة لبيعها، على أمل أن يقوم بشراء الشقة، لكنه قام بالنصب عليها، وفور زواجهما طلب منها تأجيل فكرة الإنجاب مؤقتا حتى يتحسن وضعه المادي وشدد عليها عدم إخبار أهلها عن هذا الاتفاق، ووافقت، وبعد فترة من زواجها اكتشفت أنه لا يعمل في الشركة ولكنه ينصب باسمها.

شيكات بدون رصيد

وتابعت الزوجة التفاصيل التي جعلتها تلجأ للمحكمة: «اتفاجئت بوجود أشخاص معاهم أسلحة نارية هددوني وسألوا عنه، وبعد كده اكتشفت أنه نصب عليهم في مبلغ شيكات بدون رصيد تعدي الـ 3 مليون جنيه، وبيدوروا عليه من قبل الجواز، ولما اتصلت بيه وطلبت منه الحضور فورا مجاش وقفل تليفونه نهائيا، فسبت الشقة وروحت بيت أهلي، وبعد أيام روحت أخد من الشقة حاجتي، اتفاجئت بأنه سرق كل حاجة فيها حتى هدومي».

وأنهت «شيرين» دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طالبت فيها بخلع زوجها، مبررة رفض طلاقها بعد توسلاتها له لمدة شهرين، وطلب منها اللجوء للمحاكم لتتطلق منه، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.