بالزي الصعيدي.. بريطاني يكشف سر حبه لمصر وتنفيذه حضرة الصوفيين يوميا

ظهر الفنان التشكيلي البريطاني، براين فلين، بزي رجل صعيدي ويتحدث «عربي مكسَّر»، قائلا إن أول يوم له في القاهرة كانت في عام 2005 وزار حينها الأهرامات ومسجد السلطان حسن وشعر بضرورة الاستقرار في هذه البلد ليكمل بها ما تبقى من حياته بعد أن عاش في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 20 عاما، موضحا أنه من أول يوم نزل إلى القاهرة أخذ قرار الاستقرار في البلد بعد أن وجد شيئا في روحه يقول إن هذا مكانه وأمريكا لا يوجد بها مثل الموجود في مصر.

عمله بمهنتين في مصر

وأضاف «فلين» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يعمل في مجال الفن التشكيلي في كاليفورنيا، حيث عمل في الأوبرا والباليه، ولكن منذ عام 2005 يعمل مهنتين وهو الفن التشكيلي وكذلك باليه بنت الفرعون حيث رسم معابد الكرنك والفيلة.

حبه للصوفيين

وأوضح الفنان التشكيلي، أن حياته الروحانية في مصر أفضل من أي مكان، موضحا أن مختلف الأشخاص لا يشعرون بهذه الروحانيات لأنهم مشغولون بالتكنولوجيا، ولكن مصر بها روحانيات أعلى، متابعا: «أنا جيت في مصر وكان في بالي الصوفيين، وياسين التهامي صافي وجميل وعقله صافي جدا وشخصية جميلة، أنا مفهمتش كل كلامه بس هو شخصية جميلة وشوفته كتير، أنا بفهم الصوفيين وبتابعهم وقرأت لابن عربي وأنا بروح الحضرة كل يوم بقالي 12 سنة وبقول كلمات الله ولا إله إلا الله وهو الحق وهو الحي، وأنا مجربتش الحب زي ما عيشته في مصر على الرغم من إني سافرت بلاد كثير».

حبه للطبيعة

وأكد الفنان التشكيلي، أنه يعيش في مدينة الأقصر دون أن يعرف سبب وجوده فيه لكن مرتاح في هذا المكان والطبيعة هناك جميلة، لافتا إلى أنه يستمتع ويزرع أمام منزله وحريص على تربية الحيوانات ويحب العصافير.