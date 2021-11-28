مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى، بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وآخر مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى نطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة «محمد جابر عبد العزيز»، 23 سنة مقيم قرية توفيق الحكيم حوش عيسى، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، كما أصيب محمد عامر بسطويسي الجيزاوي 24 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وجروح متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة إثر حادث تصادم دراجة نارية بأخرى هوائية بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة اليوم، وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح في حادث تصادم دراجة نارية بأخرى هوائية وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود علي أحمد 40 سنة - عزبة منصور، كسر بالساق اليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريم خميس إبراهيم 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جروح قطعية بالرأس، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.