مواصفات وأسعار «سيات إبيزا» المنافس الأقوى لـ«أوبل كورسا» بعد زيادتها

تشهد سوق السيارات في مصر خلال الآونة الأخيرة، زيادات عدة بسبب العديد من الأزمات التي تعيشها السوق منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض العديد من المصانع في إنتاجها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارة أوبل كورسا التي شهدت زيادة اليوم في أسعارها، مع المنافس الأقوى لها سيارة سيات ابيزا.

مواصفات أوبل كورسا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 110 أحصنة، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 11.8 ثانية، كما تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين الأولى بسعر 350 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه.

مواصفات سيات أبيزا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4043 ملم الطول، 1693 ملم العرض، 1428 ملم الارتفاع، 2564 ملم طول قاعدة العجلات).

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 275 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 355 ألف جنيه.