نفاد تذاكر حفل «عمر كمال» وموسم الرياض يقرر تنظيم مهرجان جديد غدا

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن حفل ثان يجمعه بحسن شاكوش وعمر كمال، خلال موسم الرياض، بعد نفاد تذاكر حفلهم الأول المقرر إقامته اليوم.

وكتب عمر كمال عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «لأول مرة في موسم الرياض وبعد نفاد تذاكر الحفل.. قررت هيئة الترفيه تنظيم حفل تانى غدا، 30 نوفمبر، على نفس المسرح للناس اللى معرفتش تحجز لحفلة 29 نوفمبر.. شكرا لجمهور المملكة العربية السعودية على كل الحب ده».

كليب «ضيعنا»

وطرح عمر كمال، دويتو غنائي، مؤخرا، مع المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، يحمل اسم «ضيعنا»، من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول كلمات الأغنية

شبعانين وعنينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

احنا ملوك النزاهه واسألوا علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية

في الكرم والفنتزيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعني وسبني

وأنا أعمل إيه يا قلبي ف اللي خدعني

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم على نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر إنت آخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك أصلا متعة أحب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا أصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمي هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للي فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا