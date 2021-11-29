عرض بيت جوتشي لأول مرة في الشرق الأوسط بمهرجان القاهرة اليوم

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «بيت جوتشي»، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

معلومات عن فيلم بيت جوتشي

فيلم بيت جوتشي من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثه مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي.

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاث عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة، ويكشف الفيلم تفاصيل علاقة الأبطال ببعضها البعض، ومن المقرر أن تتعقد الأحداث، وينافس العمل ضمن فعاليات المهرجان بدورته الـ 43.

مدة فيلم بيت جوتشي

يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 157 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بمسرح النافورة.

فعاليات مهرجان القاهرة

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدا الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).