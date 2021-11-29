مدبولي: القرى المتضررة من السيول بأسوان لها أولوية في «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ القرى المتضررة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرا، سيكون لها أولوية في أعمال التطوير التي تنفذها مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنّه سيتم ضمّها للمرحلة الأولى بدلا من الثانية، ووجّه بسرعة إنزال المعدات في القرى المتضررة من الطقس السيئ لتطويرها فورا، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و«سكن كريم»، وتلبية مطلب أهالي القرية ببناء المدرسة بها.

متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير القرى المتضررة بأسوان

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة بأسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولة التنسيق والمتابعة للمبادرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وقال مدبولي بحسب بيان، إنّ اجتماع اليوم يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في أسوان ضمن «حياة كريمة» للعمل فورا في القرى المتضررة، والتي كان مخططا تطويرها في المرحلة الثانية للمبادرة.

زيارة الرئيس السيسي لأسوان

وأشار إلى أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة أسوان الخميس الماضي، تضمّنت جولة لقرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة، والمُدرجة في المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، حيث تفقد عددا من المنازل التي تضررت من موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت القرية، كما شملت الزيارة أيضا تفقد قرية الشهامة، وهي إحدى القرى المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة.

مشروعات «حياة كريمة» في أسوان

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة أسوان، بمراكز: «كوم أمبو، إدفو، ونصر النوبة»، ضمن المرحلة الحالية الجاري تنفيذها بـ«حياة كريمة»، والتي تضم 111 قرية بها 460 تابعا.

ولفت إلى أنّه جار تنفيذ 31 مجمع خدمات للمواطنين، و31 مجمع خدمات زراعية، و49 مشروعا تابعا لوزارة الشباب والرياضة، و11 نقطة إسعاف، و22 مشروع كباري ري، و111 مشروع كهرباء، ومستهدف تنفيذ 21 مشروعا تابعا لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا منازل المستحقين لـ«سكن كريم».

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز الثلاثة، موضحا أنّه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي المتكامل، سيتم تنفيذ المشروعات بالمراكز في 100 قرية، مضيفا أنّ مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي بالمراكز الثلاثة تشمل 16 قرية، تم التعاقد على 75% من الأعمال بهذه القرى.

واستعرض الوزير مشروعات مياه الشرب التي يتم تنفيذها في المراكز الثلاثة، وتشمل الأعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب في 99 قرية، وإنشاء 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل 40 محطة مياه، ونقل المرافق لأعمال الرصف في 86 قرية.