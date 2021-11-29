الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس عمال إحدى شركات السيراميك بالقطامية

تنشر «الوطن» صور حادث انقلاب أتوبيس إحدى شركات السيراميك، صباح اليوم، على طريق «القطامية - العين السخنة»، وذلك أثناء توجه موظفي الشركة إلى العمل، ما أسفر عن إصابة 25 عاملًا.

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وكان اللواء محمد الألفي، مدير أمن محافظة السويس، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس عمال في محافظة السويس عند الكيلو 45 في اتجاه مدينة العين السخنة.

الدفع بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إسعاف من محافظة السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، وصل عددهم إلى 16 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الاجراءت القانونية اللازمة.

انتقال رجال الشرطة والمرور لموقع الحادث

فيما انتقل رجال المرور والشرطة إلى مكان حادث انقلاب الأتوبيس لسحبه من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى والتى توقفت قليلًا بسبب الحادث ونقل المصابين في محاولة لإسعافهم.

إصابة 25 عاملا بكسور وكدمات

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، العمال المصابين وعددهم 25 عاملا، في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب وقوع الحادث، وتبين من وجود إصابات عبارة عن كسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى كدمات وسحجات وأيضًا اشتباه في كسور بالعامود الفقري.