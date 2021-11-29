أول يناير.. موعد سداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

يعد الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، من أكثر الإعلانات التى تشغل أذهان عدد كبير من المواطنون الذين قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، الذي أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل لعقاري، خلال الأشهر القليلة الماضية، وتتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري.

ومن المنتظر أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإعلان نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، ومن ثم تحديد موعد سداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

موعد سداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لموعد سداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، سيتمكنوا من سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة عليهم، ابتداء من 1 يناير 2022، وذلك بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال 3 سنوات، وهى مدة تنفيذ الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة.

ويأتي ذلك لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، التي يتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة، بالإضافة إلى بدء التجهيز لفرز كافة طلبات المتقدمين على إعلان الوحدات السكنية، ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى، تحت الإنشاء «ثلاث غرف وصالة»، التي يتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط.

ويشمل طرح شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، للمواطنين من متوسطي الدخل، عدد من المدن الجديدة، منها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، البداري، بورفؤاد».