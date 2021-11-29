إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 11 شخصا، اليوم الاثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام نزلة قرية «بلنصورة».

نقل المصابين لمستشفى ملوي العام

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 11 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وأُزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بالقرب من كارتة المنيا

وشهد نفس الطريق قبل يومين حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالقرب من كارتة المنيا بحوالي 10 كيلو متر.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 8 أشخاص جميعهم عمال بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي أمس حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل وتحديدًا أمام نزلة حسين، وبوصول قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام.

محافظ المنيا يوجه بإنارة الصحراوي الشرقي

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بمتابعة أعمال إعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الصحراوي الشرقي.