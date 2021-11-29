وفد سياحي من أمريكا وهولندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولتي هولندا وأمريكا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبني حسن الشروق، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

مناطق أثرية مهمة

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، وآثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، إضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

مسارات رحلة العائلة المقدسة

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبل في مطلع شهر أكتوبر الماضي، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع السياحي وفي مقدمتها المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة على أرض الواقع تمهيدا للافتتاح الرسمي.

وقال المحافظ إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وأضاف المحافظ أن افتتاح مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، سيساهم في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.