بدء أعمال رصف طريق شبين الكوم بتكلفة 30 مليون جنيه

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال رصف طريق «شبين الكوم – بركة السبع» بطول 10 كم، وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبا، من تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بنطاق حي شرق شبين الكوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالمعايير الفنية

حيث تابع المحافظ أعمال رصف الطبقة الأسفلتية للطريق، مشدداً على تسريع وتيرة العمل لإنجاز الطريق بإعتباره طريق حيوي يربط مدينتي شبين الكوم وبركة السبع، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف.

وأشار المحافظ إلى من رصف 3 كم بتقنية «FDR»، والتي تساهم في عدم إهدار المواد والخامات، والحد من التلوث البيئي، وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير و بأسرع معدلات تنفيذ.

استمرار الجولات الميدانية

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.