شهادات ادخار بأجل 7 و10 سنوات.. وعائد يصل إلى 11%

يخطط العديد من الأفراد لتحقيق أهداف مستقبلية، يعملون بدأب للوصول إليها، ومن أجلها يسعون لجمع المدخرات وتنميتها عبر إيداعها في البنوك المختلفة في حسابات متنوعة أو عبر شراء شهادات الادخار بآجال وعوائد متنوعة، ثابتة ومتغيرة.

وكذلك، يلجأ العديد من الأفراد أصحاب الدخل الثابت إلى تحقيق دخل إضافي مضمون ومناسب لسن ما بعد التقاعد عبر العديد من الأوعية الادخارية المصرفية، من بينها شراء شهادات الادخار.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، شهادات الادخار بآجال تصل إلى 7 و10 سنوات وعائد ثابت في أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، «البنك التجاري الدولي».

وتتميز شهادات الادخار بالعملة المحلية من البنك التجاري، بأنها أداة استثمار آمنة ومستقرة مالياً، كما أنها تناسب أكثر من يستهدف عائد جيد من مدخراته لمرحلة بعد التقاعد.

مميزات شهادات الادخار من البنك التجاري الدولي

- توفر شهادات بعائد ثابت بالجنيه المصري

- حد أدنى للشراء يصل إلى 1000 جنيه

- يمكن صرف العائد شهرياً لشهادات آجال 7 أو 10 سنوات

- سهولة استرداد قيمة شهادات العائد الثابت، بالكامل أو جزئياً، عند رغبة العميل بمجرد مرور 6 أشهر من تاريخ الإيداع

- الحصول على قروض بضمان الشهادة، تصل إلى 95% من قيمتها

- عائد مرتفع يصل إلى 10.5% لشهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 7 سنوات، و11% لأجل 10 سنوات.

- إمكانية الحصول على تلك الشهادات من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو «الموبايل بانكينج»، وذلك لعملاء «التجاري الدولي» الحاليين.

أسباب اهتمام الدولة بتشجيع الأفراد على الادخار

وتتوجه الدولة مؤخراً نحو تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث يهتم القطاع المصرفي في مصر، بقيادة البنك المركزي المصري، بإصدار العديد من المنتجات التي تناسب احتياجات الأفراد، خاصة الأوعية الادخارية، من شهادات إدخار وحسابات إيداع.

ويحقق الشمول الدولي الأهداف التنموية للدولة عبر توجيه المدخرات للاستثمار في القطاعات المختلفة ما يعود على الأفراد بالنفع.