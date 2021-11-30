كيف اهتمت الدولة المصرية بالمرأة العاملة خلال 7 سنوات؟

شهدت السنوات السبع الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم في مصر، حرص الدولة المصرية على الاهتمام البالغ بالمرأة العاملة، وتوفير كل السبل لأداء مهام عملها على أكمل وجه، من خلال قوانين العمل في مصر، بما يتناسب مع كونها أم وزوجة وامرأة حامل ومرضعة وغيرها من الصفات الطبيعية التي تتسم به المرأة.

وجاءت مواد قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003، الخاصة بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وقوانين الكادر الخاص والهيئات ذات الطبيعة الخاصة بكل موادها، ومواد قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حريصة على منح المرأة العاملة كل الحقوق والامتيازات التي تناسب مع كل هذه الظروف.

حقوق ومزايا متعددة في قانون الخدمة المدنية

«الوطن» تسلط الضوء على مظاهر اهتمام الدولة المصرية، الحقوق والمزايا التي منحها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم شؤون أوضاع العمل بالجهاز الإداري للدولة والعاملين به، للمرأة العاملة في النقاط التالية:

الترشح لشغل الوظائف القيادية -أحقيتها في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز، وتقلد المناصب من الدرجة العليا والقيادية بدون كوتة محددة.

- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة والمرضع.

- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.

إجازة بدون أجر لمرافقة زوجها بالخارج

- تمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

- أحقيتها في حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع في اليوم التالي لتاريخ الوضع أو قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع.

- إجازة وجوبية بأجر كامل عند الوضع، مدتها 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

- الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية، بساعة للحامل ابتداء من الشهر السادس، وللأم المرضع حتى يبلغ طلفها سنتين.

- تخفض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين من عمره.

- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها - يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

- تستحق الموظفة إجازة لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وتستحق الموظفة إجازة بأجر وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها في الخدمة المدنية.

- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.

- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور

- 45 % من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور، حقوقها في حصولها على إجازة لمرافقة مريض.

- للموظفة الحق في الترقية بالاختيار إذا ثبتت تفوقها وامتيازها وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.