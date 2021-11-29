محامي ضحايا المتهم بهتك عرض طفلات المعادي: استدرجهن لدورة مياه (فيديو)

تنفرد «الوطن» بأول لقاء مع خليفة أحمد، محامي ضحايا عامل الأسانسير المتهم بهتك عرضهن داخل حضانة مدرسة خاصة، بمنطقة المعادي بالقاهرة، حيث قال إن الواقعة لابد من الوقوف عندها بجدية، بسبب أن الطفلات الضحايا صغار، وتم هتك عرضهن على يد هذه العامل.

تفاصيل الواقعة

وأضاف «أحمد»، خلال بث مباشر أجرته معه «الوطن»، أن اكتشاف هذه الواقعة بدأ من شكوى طفلة لوالدتها، وهي الضحية الأولى، حيث كانت أول مرحلة تعليمية لها، مشيرا إلى أن أولياء الأمور، وقت التقديم في تلك المدرسة، لم يطلعوا على ما يحدث داخلها، وأن جهات التحقيق وجهت عدة تهم للمتهم، كان من بينها الخطف وجريمة أخرى، والخطف يتمثل فيه أن المتهم كان يستدرج الأطفال لأماكن داخل المدرسة، بعيدًا عن أعين المتواجدين فيها، وهذا يعتبر خطفا ويقترن بجريمة أخرى، وهي هتك عرضهن».

المتهم يستدرج الضحايا بمتعلقاتهن

وتابع دفاع الضحايا: بأن المتهم كان يحتفظ بمتعلقات التلميذات الشخصية، التي تتمثل فيه (زجاجة مياة، أو جاكت، أو كتاب)، وفي اليوم التالي، يحاول استدراجهن من خلال إخبارهن أن المتعلقات معه، ويذهبن معه لاستردادها، وبعد ذلك يتم الاعتداء عليهن، وفي الأغلب يكون هذا في دورة مياه الحضانة، موضحا أن هؤلاء التلميذات في هذه المرحلة العمرية لا يدركن أي شيء عما يحدث لهن، كما كان اعتدائه عليهن يتضمن تهديدهن بالامتناع عن الصراخ أو الاستغاثة».

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل هذه الواقعة المؤسفة، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، من أحد الأشخاص، يتهم عامل أسانسير داخل مدرسة خاصة بالتحرش بطفلته «في مرحلة الحضانة»، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر رقم 18581 جنح المعادي، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.