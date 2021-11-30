غدا.. بدء صرف تموين شهر ديسمبر لـ64 مليون مواطن

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، صرف التموين لشهر ديسمبر لعدد 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية مقيدة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني ويحق لهم صرف مقررات شهر ديسمبر من منافذ صرف التموين التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية فقط.

استمرار صرف تموين ديسمبر حتى نهاية الشهر

وتستمر وزارة التموين من خلال منافذ بقالي التموين والتي يبلغ عددها 38 ألف منفذ، ومنافذ مشروع جمعيتي والتي يزيد عددها على 6300 منفذ، وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات والبالغ عددها 1300 فرع، في صرف التموين ضمن حصص شهر ديسمبر حتى نهاية الشهر نفسه لأي مواطن يحمل بطاقة التموين الذكية.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمل منافذ صرف التموين والتي تبدأ عملها منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك طوال أيام الأسبوع دون عطلة من أجل استقبال المواطنين الراغبين في صرف مقررات الشهر في أي وقت.

السلع التموينية في منافذ الصرف

وبلغت قائمة السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين غدا ضمن سلع شهر ديسمبر 32 سلعة بعد ضخ 7 أنواع من البسكويت لها، وهي كالتالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية بجنيهين.

24. ظرف طحينة بيضاء بجنيهين.

25. كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

29. بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

30. بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

31. ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

32. ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

33. ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

34. ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

35. ويفر بوو شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.