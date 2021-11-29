أنوشكا شارما تنشر صورة تجمعها بزوجات لاعبي الكريكت في الهند

نشرت الفنانة أنوشكا شارما، صورة تجمعها بزوجات لاعبي الكريكت، حيث إن شارما متزوجة من لاعب الكريكت فيرات كوهلي، وكانت ترافقن بالصورة الفنانة أثيا شيتي، حيث انضمت لهن مؤخرا، بعد مواعدة لاعب الكريكت كيه إل راهول.

الكريكت نقطة التقاء صداقة أنوشكا وأثيا

تعمقت صداقة أنوشكا شارما وأثيا شيتي، بالفترة الأخيرة، بعد أن أصبحت إحداهما زوجة لاعب كريكت وأخرى لحقت بها وتواعد آخر، ونجحت لعبة الكريكت في توطيد الصداقة بينهما، بالرغم أنهما الاثنتين من الوسط الفني في بوليوود.

وأصبحتا أنوشكا شارما وأثيا شيتي، تظهران معا في الفترة الأخيرة، مع تجمعات مع زوجات لاعبي الكريكت، وحفلات الشاي والسهرات العائلية في إجازتهن الأسبوعية.

واحتفلت أثيا شيتي، بعيد ميلادها الشهر الماضي، وكانت أول التهنئات من أنوشكا شارما، بالرغم من أنها كانت بالإمارات مع زوجها، لكنها أثنت على أثيا، معلقة عبر «إنستجرام»: «ملاحظة لطيفة لأثيا في عيد ميلادها، لقد اخترت صورة رائعة للنجمة لإرسال حب عيد ميلاد لها، مع أنها رائعة دائما»، وتابعت: «عيد ميلاد سعيد يا جميلة! أتمنى لك يومًا رائع».

الزوجات يلتقطن صور السيلفي

وانضمت أنوشكا شارما وأثيا شيتي، مؤخرًا إلى زوجات لاعبي الكريكت للمنتخب الهندي، وفي جلسة مسائية ممتعة، أمس، كانت جميع الزوجات يلتقطون صور السيلفي، مرتديات ملابس بيضاء.

ويظهر في الصورة، أنوشكا وأثيا وريتيكا ساجدة وبريثي أشوين وخطيب ديباك شاهر جايا بهاردواج من بين آخرين، في حين أن الصور لهما أصبحت عادة أسبوعية.

وشاركت أنوشكا شارما عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الصور ووصفت حفل الشاي الخاص بهن، بأنها عودة، معلقة : «THROWBACK».

يذكر أن أثيا شيتي، هي ابنة سونيل شيتي، وكانت بطلة فيلم «توم هاري هيرو»، مع سوراج بانشولي، وقدمها لـ السينما سلمان خان.