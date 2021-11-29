باحثة أزهرية تخطئ في آية قرآنية.. ومبروك عطية: «قولي يا ضنايا» «فيديو»

نشر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مقطع فيديو لمناقشة رسالة دكتوراه «العالمية» في اللغويات للباحثة إيمان محمد محمود الحويطي، المدرس المساعد في قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية، وتضمن الفيديو مناقشة الباحثة حول الاستشهاد بآية من سورة الرحمن، وقالت الباحثة «إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان»، فرد عليها مبروك عطية قائلا لماذا تضيفي ما لم يقله ربنا.

الدكتور مبروك عطية

ويعرض التقرير التالي الحوار الذي دار بين الدكتور مبروك عطية والباحثة في مناقشة رسالة الدكتوراه:

الدكتور مبروك عطية: إيمان جعلت السطرين ونصف السطر في 3 سجعات، اقري السطرين

الباحثة: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان.

مبروك عطية: اقرئي الرحمن، قولي يا ضنايا.

الباحثة: الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

دراسة دكتوراه

مبروك عطية: مقالش ربنا الرحمن وعلم القرآن، تضيفي ما لم يقله ربنا كيف؟ الحمد لله إنك لم ترتكبي خطيئة أعاني منها ليل نهار، ولم تقولِى كما يفعل الخطباء «إن الحمد لله»، وهي في أول الفاتحة «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، وفي أول سورة الكهف «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا»، وفي أول سورة فاطر «الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ».

وواصل مبروك عطية قائلًا: إن ليه؟ بتأكد الحمد ليه، إذا كان ربنا مأكدوش ممن تعلمت؟.

وتابع حديثه للباحثة قائلًا: ربنا قال «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»، حتى لو كانت متأثرة التأثر يكون احترام القرآن الكريم، بنقص لا بزيادة، نعفو عن النقص، لكن لا نزيد فيه.

ثم طلب عطية من الباحثة أن تكتب وراءه: الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على سيد ولد عنان ومن اهتدى بهديه إلى يوم الفوز والخسران وبعد.

وأتمّ «عطية»: لكن سطرين ونصف أجيب فيهم 3 سجعات؟