شكري يبحث مع «بوريل» ملفات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش مشاركة الوزير المصري، في كل من الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، والمنتدى الإقليمي السادس لدول «الاتحاد من أجل المتوسط»، المنعقد في مدينة «برشلونة الإسبانية»، مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر والتكتل الأوروبي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد شكري، جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفير فارهيلي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني

والتقى وزير الخارجية، نظيره الأردني أيمن الصفدي، لبحث سُبل مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكان شكري، قال في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الـ3 للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في «برشلونة»، إن من الأهمية العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي لحل الأزمات التي تعاني منها المنطقة، كالقضية الفلسطينية أوالصراعات المستجدة التي أشعلت ظواهر التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تحديات مشتركة في المنطقة تحتم التعاون بين ضفتي المتوسط للعمل على معالجتها، كالتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي ظواهر لها جذور اقتصادية واجتماعية.

وأشار شكري، إلى أهمية بلورة شراكة حقيقية بين الجانبين تقوم على مبدأ الملكية المشتركة، وتأخذ في الاعتبار أولويات دول الجوار الجنوبي في القطاعات التقليدية كالزراعة والري ودعم قدراتها في القطاعات الجديدة كالتحول الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.