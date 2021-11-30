قاض تونسي يصدر قرارا بـ سجن والي سيدي بوزيد المعزول

قال مصدر أمني في تونس، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد أصدر قرارا بسجن والي سيدي بوزيد المعزول محمد صدقي بوعون وموظف مسؤول عن المحروقات، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بـ سوسة.

وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني، كما تطرق الاجتماع إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وأكد سعيد، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.

وانتقد الرئيس التونسي، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية، وقال سعيد إن هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتلغى إمكانية إسقاط القائمات.

وأضاف قيس سعيد، «لا بد من تصور جديد»، مضيفا: «ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟».

قيس سعيد: البلاد لا تُدار بمنطق الجماعة

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال في وقت سابق، إن بلاده لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يطبق على الجميع، مؤكدا لدى استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة الماضية، أن تونس دولة ذات سيادة تحترم فيها الحقوق والحريات.

وأشار سعيد، إلى انه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا الرئيس التونسي، القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.