14 تصريحا لياسمين عبدالعزيز في أبرز لقاءاتها التلفزيونية: أنا خجولة

تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قريبا، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، وسط ترقب محبيها للاطمئنان عليها في ظهورها التلفزيوني الأول، بعد الأزمة الصحية التي عاشتها مؤخرا، والتي تلقت رسائل سلبية خلالها من البعض، كان منها «التربي بيجهّز التربة».

وكان الظهور التلفزيوني الأخير لياسمين عبدالعزيز، في أغسطس 2019 مع الإعلامية منى الشاذلي، كما أنّه كان أيضا اللقاء التلفزيوني الأول لها بعد أكثر من 17 عاما لم تظهر فيها بأي برامج، وفي السطور التالية، نرصد لكم أبرز 14 تصريحا لياسمين عبدالعزيز في آخر لقاءاتها التلفزيونية، كما يلي:

1- قالت ياسمين عبدالعزيز إنّها لا تظهر كثيرًا في البرامج، وأنّها خجولة ولا تجري حوارات تلفزيونية أو صحفية، وتكتفي بحبها للتمثيل والظهور في الأعمال الفنية فقط.

2- مازحت مقدمة البرنامج ضاحكة: «أنا مش متعودة على البرامج، وبعدين ممكن ألاقي الفستان طلع لفوق وحاجات مش متعودة عليها»، وأضافت موجّهة حديثها لـ«الشاذلي»: «أنا فضحكتوا.. صح».

3- تحدثت عن أهمية الحب في حياتها، وقالت: «أنا لازم أحب وأتحب.. ولازم لما أرتبط أكون بحب.. ومش مهم معايا الفلوس».

4- كشفت عن مواصفات فتى أحلامها -وذلك قبل زواجها من أحمد العوضي-، قائلة: «معنديش مواصفات إنه لازم يبقى غني أو شكله حلو وعنيه خضراء وأمور».

5- أما عن فتى أحلامها من نجوم السينما المتوفين، فقالت: «فتى أحلامي من ممثلين زمان هو الفنان أحمد زكي.. ومليش في العينين الخضراء والشعر الأصفر ده».

6- تحدّثت عن بداياتها الفنية، وقالت إنّها بدأت في مجال الإعلانات في سن 12 عاما، حتى أنّها نجحت في مجال الإعلانات، ووصل الأمر إلى تنفيذ 5 إعلانات في يوم واحد.

7- قالت إنّ والدها وشقيقها الأكبر رفضا عملها في الإعلانات، لكنها صممت على دخول المجال.

8- كشفت عن أنّها دخلت عالم الإعلانات صدفة، عن طريق صديقة لوالدتها تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان.

9- قالت إنّها بكت في أول إعلان لأنهم طلبوا منها أن تصفف شعرها على شكل ضفيرتين، وهذا الأمر ضايقها.

10- كشفت عن أنّ أول أجر تقاضته في مجال الإعلانات كان 250 جنيها، وفيما بعد ارتفع إلى 5 آلاف جنيه في الإعلان الواحد.

11- أكدت أنّها تحب التمثيل جدًا، وعندما تنتهي من عمل ما لا تحاول أن تتوقف عنده، وأنّها «من البيت للشغل، ومن الشغل للبيت».

12- أكدت أنها تبتعتد عن البرامج التلفزيونية لأنها مشغولة بأبنائها، وهم لهم حق عليها.

13- أكدت أنّ والدتها ووالدها انفصلا في سن 9 سنوات و«عندها عقدة من الجواز والرجالة»، ولذلك فأعمالها تميل إلى قضايا المرأة، وتحب العمل أكثر من فكرة الزواج، ولكنها غيرت رأيها مع زوجها السابق محمد حلاوة.

14- أكدت أنّها لا تميل للأضواء كثيرًا، وليس لديها نهم لذلك، مشددة في الوقت ذاته على أنّها «جريئة»، ولكن «بتتكسف»، لترد منى الشاذلي، قائلة: «دي جريئة بشكل يخوف».