تحرير 10 محاضر وضبط 24 كيلو جبنة منتهية الصلاحية في حملات بالغربية

شكلت مديرية التموين في الغربية، حملة من مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة التموين في مركز طنطا بالمحلة الكبرى، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بقرى ومراكز المحافظة.

حملة من مفتشي قسم الرقابة التموينية بطنطا والمحلة

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسواق والمتلاعبين بالأسعار، وبناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتوجيهات المهندس محمد أبوهاشم مدير مديرية تموين الغربية.

ضبط الأسواق والمتلاعبين في أسعار السلع

وأسفرت الحملة في المحلة عن تحرير 10 محاضر جنحة لسنة 2021، عبارة عن محضر إدارة محل بقالة حرة دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 175 كرتونة من بعض أصناف المواد الغذائية على ذمة الفصل في القضية، 4 محاضر بيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي بمبلغ 3 جنيهات، 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات بقالة تموينية، محضر عدم مزاولة النشاط لصاحب مستودع غاز، محضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر عدم حمل شهادة صحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة في طنطا، عن ضبط 24 كيلو جبنة، و54 باكو بسكويت، و17 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى تحويله للنيابة العامة.

تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين

كما شدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وأرزاقهم، موجّها بزيادة عدد الحملات التموينية المفاجئة لمحاربة جشع بعض التجار والغش التجاري.