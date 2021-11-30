4 فرق طبية في مهمة إنسانية لإنقاذ «الأم والجنين».. قلبها الضعيف لم يحرمها من الأمومة

«مضطرين نضحي بواحد من الاتنين، يا إما الأم أو الجنين، لازم نختار بسرعة».. جملة ذُكرت كثيرا في الأفلام القديمة، حتّمت على الزوج الاختيار بين امرأته ووليده لصعوبة إنقاذ كلاهما، لكن زوج السيدة التي اقتربت من عامها الـ40 كان سعيد الحظ لعدم سماعه تلك الجملة، فرغم الحالة الصحية لزوجته والضعف الشديد في عضلة القلب التي تعمل بكفاءة 35%، إلا أنّ مستشفيات قنا الجامعية، نجحت في إنقاذ الأم والجنين.

4 فرق طبية في مهمة إنسانية

وحّدت 4 فرق طبية في مستشفيات قنا الجامعية، وهي: «الباطنة العامة، التوليد والنساء، التخدير والعناية المركزة، والأطفال»، جهودها لإنقاذ السيدة التي خضعت لعملية ولادة قيصرية، وجنينها، بحسب الدكتور منصور حجاجي، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، يقول: «التعاون بين الأقسام كان في إطار تطوير البروتوكولات الطبية، عشان نحقق التعاون والتكامل بين الأقسام المختلفة لصالح المريض، وده كان تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد طب قنا».

حالة صحية حرجة

دخلت المريضة التي كانت حاملا في شهرها التاسع إلى قسم الأمراض الباطنة وهي تعاني من هبوط في القلب، فشحذت المستشفيات الجامعية همّتها لإنقاذ المريضة التي كانت في حالة صحية حرجة وجنينها، ولم يتوان قسم الباطنة عن مساعدة المريضة: «خصعت لفحوصات وتلقت أدوية، وبعد استشارة أساتذة النساء والتوليد اتخذنا قرار توليد المريضة». قال حجاجي.

لم يتنهي الأمر بانتهاء عملية الولادة وخروج الأم والجنين بخير، لكن المريضة استكملت علاجها في قسم العناية القلبية المركزة، يقول المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية: «المريضة فضلت على جهاز التنفس الصناعي 3 أيام، بعدها خرجت للعلاج في الوحدة وقعدت حوالي 4 أيام لحد ما اطمنّا عليها وخرجت هي والمولود بخير».

الفريق الطبي الذي شارك في إنقاذ المريضة، ضمّ الأطباء محمد عبدالسيد، مدرس مساعد الأمراض الباطنة والقلب، عبدالرحمن حمدي، طبيب مقيم بقسم الباطنة، تحت إشراف الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة، ومن قسم النساء والتوليد، الدكتور محمد عبدالرحمن، بقسم النساء والتوليد، والطبيب محمد الزوق، مدرس مساعد النساء والتوليد، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر عبدالجابر، رئيس قسم النساء والتوليد، ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل، مدرس التخدير، والدكتور محمد أبو كريشة، مدرس التخدير والطبيبة نهاد ثابت، مدرس مساعد التخدير، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.