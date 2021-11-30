مصرع شخص في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي قبل مدخل الغنايم بـ 2 كم فى محافظة أسيوط.

إخطار أمنى بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى، قبل مدخل الغنايم بـ 2 كم، ما أدى لوفاة أحد المواطنين.

انتقال قوات الأمن والإسعاف

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم السيارة رقم « 2418 ى ص ا)، ربع نقل، بعامود إنارة.

نجم عن الحادث مصرع السائق فى الحال، ويدعى «عماد عبدالمالك نجيب مرقص»، 40 سنة مقيم بحى غرب أسيوط، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الغنايم، تحت تصرف النيابة.

تم رفع آثار الحادث، لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذيرات من سوء أحوال الطرق

كانت «الوطن»، قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق القاهرة – أسوان الزراعي، وكذلك طريق أسيوط - البحر الأحمر، الذى يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.