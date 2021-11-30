انطلاق ثالث عروض مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

تنطلق اليوم، ثالث عروض مسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسابقة في الساعة الـ6:30 مساء بالمسرح الصغير، ويتضمن العرض 4 أفلام، مدتها 74 دقيقة، تعقبها مناقشة.

وفيما يلي نستعرض قائمة الأفلام التي ستعرض اليوم ضمن المسابقة:

1- فوق المدينة

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وهو من إخراج مليكة محمديان، وإنتاج كازاخستان، روسيا، وتدور أحدثه حول «إيدانا»، الخجولة والمنطوية في عائلة تقليدية من كازاخستان، والتي انتقلت إلى مدرسة جديدة، الأمر الذي يغير حياتها تدريجيا وتتفهم بشكل متزايد ما تريده لنفسها، من خلال الصداقة مع زميلتها «جينيا»، التي تكشف عن جانب جديد في «إيدانا».

2- الجولة الثالثة

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة دوليا، وهو من إخراج ماريو ماسيدو، وإنتاج البرتغال، وتدور أحداثه حول «أوغسطينهو»، الذي يعمل في الدوام الليلي بأحد المصانع، وغير قادر على تفسير نوبة غريبة تنتابه أثناء مغادرته المصنع يوميا.

3- أسطورة حرفية

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة دوليا، وهو من إخراج ليدا فارتزيوتي، وإنتاج اليونان، وتدور أحداثه حول «إيما»، شخصية مؤثرة وطموحة وصانعة محتوى على موقعي يوتيوب وإنستجرام، تبلغ من العمر 22 عاما، تمكنت من الوصول إلى مليون متابع، في يوم الاحتفال علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تسريب مقطع فيديو خاص لها ولحبيبها السابق أثناء العلاقة الحميمة.

4- في العادة لا أشارك هذا

يعرض فيلم الوثائقي، لأول مرة عالميا، وهو من إخراج نورا عبد الرحمن، وإنتاج مصر، وأحداثه تتناول محادثة مع خمسة فنانين مصريين يرشدوننا خلال رحلاتهم لاكتشاف الذات، وكيف يتعثرون، وخلال المحادثة يتشاركون لقطات من ذكرياتهم وآرائهم الشخصية وشكوكهم.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.