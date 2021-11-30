موعد مباراة مصر ولبنان والقنوات الناقلة لها

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة نظيره اللبناني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، التي تنطلق على ملاعب دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بأربع مباريات، على أن تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا مقسمًا على أربع مجموعات.

موعد مباراة مصر ولبنان

ومن المقرر أن تقام مبارة مصر ولبنان في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الكويت، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان ضمن منافسات كأس العرب

وتعرض المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت، حيث حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العرب، حيث تبدأ في الثانية عشر ظهرا بين منتخبي تونس وموريتانيا، وفي الثالثة عصرا يلتقي العراق مع نظيره عمان، وفي السادسة والنصف مساء يواجه قطر، منظم البطولة، البحرين، وتختتم اللقاءات في التاسعة مساء بين الإمارات وسوريا.

وتأهلت 9 منتخبات إلى البطولة دون خوض تصفيات استنادا على التصنيف، وهي: تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق والإمارات وسوريا، وقطر المستضيف، فيما صعدت 7 إلى نهائيات كأس العرب، السودان وعمان والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا والبحرين، بعد خوض التصفيات.

ويهدف لاعبو المنتخب تحقيق فوز بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على الرغم غياب اللاعبين المحترفين، باستثناء أحمد حجازي، الذي انضم للبعثة بعد موافقة إدارة ناديه اتحاد جدة السعودي، وجاء انضمامه بديلا لوسط ميدان الزمالك إمام عاشور بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتضم بطولة كأس العرب 4 مجموعات، ويشارك في المجموعة الأولى قطر والعراق وعمان والبحرين، والثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، بينما الثالثة المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، أما الرابعة بها مصر ولبنان والسودان والجزائر.