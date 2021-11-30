موسيماني يطالب الأهلي بحسم مصير معسكر الإمارات

تسعى إدارة النادي الأهلي، لحسم موقف معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المزمع إقامته في الإمارات، الذي كان محددا أن يبدأ يومي 7 أو 8 ديسمبر المقبل، استعدادا لاستكمال المنافسات في الدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء بطولة كأس العرب التي تنطلق اليوم الثلاثاء بقطر، بعد الأنباء التي ترددت عن إلغاء المعسكر، بسبب بعض الأمور التسويقية.

وقال مصدر مطلع في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، طلب من إدارة النادي حسم مصير معسكر الإمارات، خاصة بعد أن تردد أن الإدارة تسعى لإلغائه، بسبب عدم الحصول على مكاسب مالية كانت متوقعة خلاله، عبر بعض المباريات الودية التي كان سيشارك فيها على هامش المعسكر.

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