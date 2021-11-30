ورشة تمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للفنانة العالمية «ميهائيلا ميهوت»

تقدم الفنانة العالمية «ميهائيلا ميهوت Mihaela Mihut»، ورشة تمثيل بعنوان «المهام الإبداعية للممثل»، ضمن الورش المقامة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، في دورته الثامنة والعشرين، وتركز «ميهوت»، على رحلة الفنان الشخصية، مؤكدة أن أداة الفنان هي نفسه وجسده وعقله وكل حواسه الخمس كاملة مع المشاعر والأفكار والخيال وإحساسه ووعيه أيضا، فكل هذا يدفع الفنان لإدراك التشابه بين تاريخ الفنان الشخصي والشخصية التي يؤديها.

وقالت «ميهائيلا ميهوت»، في تصريحات صحفية: «عند نقل النص من الورق المكتوب إلى المسرح وإلى الشاشة الفضية يقوم أي ممثل محترف برحلة مع الشخصية ليصل بها إلى نفسه مثلما فعل من قبل عظماء التمثيل، جيمس دين، ومارلون براندو، ومارلين مونرو، ونحن في تلك الورشة سوف نتعلم مثلهم تلك الكيفية عن طريق تمارين وتدريبات مثل الاسترخاء والتركيز والذاكرة الحسية والارتجال والاحساس بالأشياء والأغاني والرقص واللحظات الخاصة، والتبرير والذاكرة العاطفية والظروف، فهذه كلها تقنيات سنستكشفها ونستكملها في الورشة».

أبرز المعلومات عن الفنانة العالمية ميهائيلا ميهوت ( Mihaela Mihut ):

الفنانة العالمية Mihaela Mihut تعمل كمدرسة في كلية الفنون البصرية بنيويورك، حصلت على درجة الماجستير من برنامج مدرسة الدراما في نيويورك عام 2000، وفي عام 2002 تم قبول ميهائيلا ميهوت كعضو مدى الحياة في استوديو الممثلين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتلمذت على يد عدد من عظماء التمثيل في العالم من النجوم مثل: «إلين بورستين، هارفي كيتل، آل باتشينو، لي جرانت، أليك بالدوين، إليزابيث كيمب»، وتلقت ميهوت شهادة البكالوريوس من أكاديمية المسرح والأفلام في بوخارست برومانيا عام 1994، ومثلت في عدة أعمال عالمية منها أدوار البطولة في أعمال سام شيبارد «Fool for Love»، وقدمت دور «كارول»، في أعمال الكاتب العالمي تينيسي وليامز ، وقدمت شخصية المغنية الصلعاء «The Bald Soprano»، لأوجين يونسكو، وغيرها الكثير من الأعمال العالمية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وتبدأ فعاليات دورته المقبلة والتي تحمل رقم 28، يوم 14 ديسمبر المقبل، وتستمر حتي 19 من نفس الشهر، وأعلن المهرجان من قبل عن اختيار 14 عرضاً دولياً تتنافس علي جوائزه «انجلترا، ايطاليا، الدنمارك، أوكرانيا، ألمانيا، أندونسيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، المغرب، السودان، فلسطين، تونس، الكويت»، وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما عرض «ديفيليه»، إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض «الجوزاء»، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.