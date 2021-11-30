شروط وخطوات توثيق زواج المصرية من أجنبي.. أبرز المستندات المطلوبة

وضعت وزارة العدل، العديد من الشروط والمستندات اللازمة لتوثيق زواج المرأة المصرية من زوج يحمل جنسية أخرى «أجنبي»، مطالبة بضرورة توفير مجموعة من المستندات وتوافر الشروط قبل التوجه إلى مكتب توثيق زواج الأجانب في مبنى وزارة العدل، وتستعرض «الوطن» جميع الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة بشكل تفصيلي خلال السطور المقبلة.

الأوراق المطلوبة لزواج المصرية من أجنبي

1) شهاده عدم ممانعه من سفاره الزوج الأجنبي داخل مصر مصدّق عليها من الخارجية المصرية مبين بها الديانة والمهنة والدخل ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء إن وجد وفي حال عدم وجود أبناء يتم ذكر الأمر في الشهادة.

2) جواز سفر الزوج الأجنبي موجود عليه ختم الإقامة.

3) شهادتان فحص طبي لراغبي الزواج تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الخطيرة تصدر من مكتب صحة معتمد.

4) 2 شهود.

5) 5 صور شخصيه للزوجين بخلفية بيضاء.

6) بطاقه الزوجة المصرية.

7) شهاده ميلاد مميكنة قيد طلاق إذا كانت الزوجة مطلقة.

8) قيد وفاة إذا كانت الزوجة أرملة.

9) إذا كانت الزوجة مسيحية يجب تقديم خلو موانع مصدق عليه من الكاتدرائية ثم تصديق مديرية الأمن.

شروط خاصة ببعض الجنسيات

تختلف بعض الشروط الخاصة لبعض الجنسيات سواء زوج أو زوجة نستعرضها في النقاط التالية.

1) توثيق الزواج من سعودي.

لابد من الحصول على موافقة من السفارة السعودية لتوثيق الزواج.

2) توثيق الزواج من فلسطيني

يجب الحصول على وثيقة من السفارة الفلسطينية معتمدة من الخارجية المصرية

3) توثيق الزواج من كويتي

لابد من تقديم موافقة رسمية كتابية معتمدة من سفارة دولة الكويت مصدق عليها من الخارجية المصرية، لتوثيق عقد الزواج.

4) توثيق الزواج من ليبي

يشترط لإبرام عقد زواج ليبي من مصرية موافقة السفارة في القاهرة، ويتمّ تقديم مستند باسم البلدية التابع لها الطرف في ليبيا ومحل إقامته لتوثيق الزواج.

5) توثيق الزواج من أردني

لابد من تقديم شهادة عزوبية من المحكمة الشرعية بالأردن، متضمنة خطاب للسفارة الأردنية بمصر، باستخراج شهادة تفيد بحالة الراغب في الزواج اجتماعيًا وسنه، وتاريخ وجهة ميلاده، وإذا كان قد سبق له الزواج، وهل له أولاد، ومصادر داخله وقيمته، ثم يصدّق على هذه الشهادة من الخارجية المصرية.

6) توثيق الزواج الإمارات العربية

يجب موافقة السفارة الإماراتية في القاهرة.

7) توثيق زواج من ألماني

لابد من موافقة قنصلية ألمانيا بالقاهرة، وإصدار شهادة تفيد عدم وجود أي مانع قانوني للزواج، وفقًا للقانون الألماني، وفي حالة كان أحد الطرفين أرمل أو مطلق، فيجب أن يستخرج شهادة بتاريخ الوفاة أو الطلاق موثقة من القنصلية.